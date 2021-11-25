Греция, 25 ноября, 2021, 11:32 — ИА Регнум. Правительство Греции — неумелое, некомпетентное и приводит своими действиями к сотням смертей сограждан. Об этом заявил лидер партии СИРИЗА-Прогрессивный альянс СИРИЗА Алексис Ципрас в интервью телеканалу TRT 24 ноября.

Kremlin.ru Алексис Ципрас

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«Инертность и некомпетентность правительства приводят нас к сотням смертей и к изоляции, которая была бы катастрофической», чего можно было бы избежать, если бы власть не боялась столкновения интересов там, где это необходимо, сказал Ципрас.

Он подчеркнул, что Греция находится в худшем положении в Западной Европе по уровню смертности от коронавируса, страна значительно опережает уровню смертности и инфекций средний показатель по ЕС.