Сеул, , 11:27 — REGNUM Первый заместитель министра иностранных дел Южной Кореи Чхве Чжон Гон встретился 25 ноября с итальянским коллегой Манлио Ди Стефано, находящимся с визитом в Сеуле. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Южная Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

По их словам, представители двух стран обсудили возобновление прямого авиасообщения между странами, приостановленного на фоне пандемии коронавируса, и взаимное признание сертификатов о вакцинации.

Стороны также договорились расширить предметное сотрудничество в ряде сфер, включая водородную энергетику, а также сотрудничество по глобальным вопросам, таким как цепочки поставок и углеродная нейтральность.