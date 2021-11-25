Сеул, 25 ноября, 2021, 11:27 — ИА Регнум. Первый заместитель министра иностранных дел Южной Кореи Чхве Чжон Гон встретился 25 ноября с итальянским коллегой Манлио Ди Стефано, находящимся с визитом в Сеуле. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

По их словам, представители двух стран обсудили возобновление прямого авиасообщения между странами, приостановленного на фоне пандемии коронавируса, и взаимное признание сертификатов о вакцинации.

Стороны также договорились расширить предметное сотрудничество в ряде сфер, включая водородную энергетику, а также сотрудничество по глобальным вопросам, таким как цепочки поставок и углеродная нейтральность.