Мурманск, , 11:27 — REGNUM В Ленинский суд Мурманска направлено уголовное дело о гибели двух человек, погибших при аварии в судоремонтном доке. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

«Адмирал Кузнецов» Иван Шилов © ИА REGNUM

Дело было возбуждено в отношении начальника плавучего дока 82-го судоремонтного завода. Его обвиняют в нарушении правил безопасности при ведении работ, повлекшем по неосторожности смерть двух человек и причинение ущерба в размере около 70 миллионов рублей.

«По версии следствия, 29 октября 2018 года обвиняемый не обеспечил равномерное затопление балластных отсеков дока при погружении ПД-50 с авианесущим крейсером «Адмирал Кузнецов» в акваторию Кольского залива. В результате корпус разорвало, и док затонул. Тогда погибли два работника 82-го судоремонтного завода. Кроме того, на крейсер упал кран левой башни дока, в связи с чем министерству обороны России причинен ущерб в размере около 70 миллионов рублей», — сообщили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 октября 2018 года в поселке Росляково Мурманской области затонул плавучий док ПД-50, где находился «Адмирал Кузнецов». Под воду ушла жилая башня, обрушились два башенных крана.