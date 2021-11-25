Москва, 25 ноября 2021, 11:27 — REGNUM Кто говорил, что глобализм ушел в небытие? Вот он в полный рост, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор Telegram-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов, комментируя идею всемирного налогообложения.
Как сообщало ИА REGNUM, Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) проанализировал риски, которые могут возникнуть после присоединения России к глобальной реформе корпоративного налогообложения, инициированной Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и «Группой двадцати» (G20).
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