Москва, , 11:27 — REGNUM Кто говорил, что глобализм ушел в небытие? Вот он в полный рост, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор Telegram-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов, комментируя идею всемирного налогообложения.

Контроль за уплатой налогов Prokuror-kaluga.ru

«Правительству РФ во главе с Михаилом Мишустина придется придумать, как собирая этот налог в российский бюджет (если этого не сделать, то деньги уйдут в бюджет другой страны), сохранить льготные режимы для инвесторов через механизмы СПИКов и ОЭЗ.

Скоро, кстати, съезд РСПП, на который традиционно приезжает президент России Владимир Путин, и там тема всемирного налогообложения будет обсуждаться», — пояснил политолог.

Как сообщало ИА REGNUM, Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) проанализировал риски, которые могут возникнуть после присоединения России к глобальной реформе корпоративного налогообложения, инициированной Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и «Группой двадцати» (G20).

Читайте также: Российские промышленники раскритиковали идею всемирного налогообложения