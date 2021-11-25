Москва, 25 ноября, 2021, 11:44 — ИА Регнум. В Сети появился ролик, в котором футболист Игорь Акинфеев поёт песню в образе музыканта Боба Марли. Видео доступно на YouTube-канале FootballHGS с 24 ноября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Игорь Акинфеев

Свой трек Акинфеев посвятил российскому футболу. «Это футбол, это наш футбол. И всем непонятно, будет ли гол», — поёт он на мотив песни дуэта «Михей и Джуманджи».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в октябре 2021 года болельщики признали Игоря Акинфеева лучшим игроком московского футбольного клуба ЦСКА. Он набрал 44% голосов и опередил нигерийского форварда Чидеру Эджуке и защитника Марио Фернандеса.