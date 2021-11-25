Канберра, , 11:28 — REGNUM Австралия готовится к самой загруженной неделе жилищных аукционов за всю историю наблюдений. По данным компании CoreLogic, занимающейся сбором статистики на рынке недвижимости, по всей стране состоятся 4 353 аукциона. Об этом 26 ноября сообщил телеканал Nine News.

Аукцион QuinceMedia

Рекорды аукционов будут поставлены в трех столичных городах, включая Сидней (1 656 домов), Аделаиду (308 домов) и Канберру (183 дома).

Аналитик CoreLogic Кайтлин Эззи заявила в интервью телеканалу, что аукционов на этой неделе будет вдвое больше по сравнению с тем же периодом годом ранее.

«Если судить по прошлым годам, пик активности на аукционах в это время года обычно приходится на последнюю неделю ноября и на вторую неделю декабря», — отметила эксперт.