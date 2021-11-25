Майкоп, , 12:19 — REGNUM Республика Адыгея достигла наилучших результатов в исполнении национальных проектов среди регионов Южного федерального округа. Об этом, как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы региона 25 ноября, говорилось на заседании Совета при полномочном представителе президента РФ в Южном федеральном округе под председательством Владимира Устинова, с участием главы Республики Адыгея Мурата Кумпилова. Также от региона участие в совещании приняли главный федеральный инспектор аппарата полпреда президента РФ в ЮФО по РА Сергей Дрокин, руководитель администрации главы РА и КМ РА Владимир Свеженец, руководители отраслевых министерств и правоохранительных органов.

Глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов Фото Алексея Гусева

«Среди важных направлений социальной политики страны в Южном федеральном округе — реализация национальных проектов «Демография», «Образование», «Здравоохранение», «Экология», «Жилье и городская среда»: как наиболее социально значимые и влияющие на качество жизни людей. На их финансирование в этом году в округе предусмотрены средства в размере почти 125 млрд рублей», — сказал Владимир Устинов, открывая совещание.

Полпред президента в ЮФО подчеркнул, что за девять месяцев текущего года регионами освоено более 63 млрд рублей, что составляет почти 51% от общего объема. Регионами, достигшими наилучших результатов исполнения нацпроектов, названы Адыгея (64%) и Волгоградская область (62%).

На совещании также обсуждались факторы, которые снижают уровень качества или эффективность выполнения нацпроектов в регионах ЮФО — среди них Владимир Устинов назвал несоблюдение сроков исполнения обязательств по контрактам, неправомерное расходование средств, несоблюдение законодательства при проведении закупок.

В Адыгее реализуется 43 региональных проекта в рамках 11 национальных проектов. Кроме того, в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» идёт развитие туристической инфраструктуры республики. Суммарный объем финансирования мероприятий нацпроектов в 2021 году составляет 5,76 млрд рублей, кассовое исполнение — 4,58 млрд рублей.