Белово, Кемеровская область, , 11:24 — REGNUM Около шахты «Листвяжная», где сегодня, 25 ноября, произошёл пожар, развёрнуты автобусы и палатка — в них собрались родственники горняков. Об этом во время совещания по видеосвязи с врио главы МЧС Александром Чуприяном сообщил губернатор региона Сергей Цивилёв.

Сергей Цивилев Kremlin.ru

Следите за развитием событий в трансляции: «Взрыв на шахте в Кузбассе – все новости»

«Представители шахты выходят к ним. Постоянно рассказывают о текущей ситуации. Когда будет полная ясность, выйду с родственниками побеседую и я в том числе», — сказал Цивилёв.

Он уточнил, что сейчас дополнительных сил и средств для проведения поисково-спасательной операции не требуется.