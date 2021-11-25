Черкесск, , 11:22 — REGNUM В Карачаево-Черкесии реализуется масштабный проект по производству и переработке баранины. В рамках реализации инвестиционного проекта будет создано до тысячи рабочих мест, сообщили 25 ноября в пресс-службе главы и правительства региона.

Бараны

Стоимость производства оценивается в 4 млрд рублей. За сутки завод в городе Черкесске будет производить 42 тонны мяса, а в год — 12,8 тыс. тонн в убойном весе. Кроме того, в структуру предприятия будут входить откормочный комплекс мощностью 50 тыс. голов одновременного содержания в поселке Ударный.

Первая продукция завода должна выйти уже в конце 2022 года. Глава республики Рашид Темрезов считает, что новое производство выведет Карачаево-Черкесию в лидеры по производству баранины в России.

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