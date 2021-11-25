Минск, , 11:22 — REGNUM Работа по подготовке изменений конституции Белоруссии в настоящее время подходит к концу. Об этом 25 ноября заявил белорусский президент Александр Лукашенко в ходе совместного заседания конституционной комиссии и рабочей группы по доработке проекта основного закона, его слова приводит агентство БелТА.

Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

«Я полагаю, что сегодня можно констатировать, что работа по подготовке изменений Конституции вышла на финишную прямую», — сказал он.

Также Лукашенко напомнил, что над проектом изменений в белорусскую конституцию в конституционной комиссии и рабочей группе работали авторитетные эксперты, профессионалы в различных областях деятельности и «просто толковые опытные люди», и уточнил, что ими было «сделано немало».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий пригрозил официальному Минску существенным ужесточением экономических санкций.