Минск, 25 ноября, 2021, 11:22 — ИА Регнум. Работа по подготовке изменений конституции Белоруссии в настоящее время подходит к концу. Об этом 25 ноября заявил белорусский президент Александр Лукашенко в ходе совместного заседания конституционной комиссии и рабочей группы по доработке проекта основного закона, его слова приводит агентство БелТА.

Иван Шилов ИА REGNUM Лукашенко

«Я полагаю, что сегодня можно констатировать, что работа по подготовке изменений Конституции вышла на финишную прямую», — сказал он.

Также Лукашенко напомнил, что над проектом изменений в белорусскую конституцию в конституционной комиссии и рабочей группе работали авторитетные эксперты, профессионалы в различных областях деятельности и «просто толковые опытные люди», и уточнил, что ими было «сделано немало».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий пригрозил официальному Минску существенным ужесточением экономических санкций.