Канберра, 25 ноября, 2021, 11:37 — ИА Регнум. В 2024 году домохозяйства Австралии будут платить за свет на 77 долларов меньше, поскольку более дешевые возобновляемые источники энергии снижают общие затраты для крупных поставщиков электроэнергии. Об этом 25 ноября сообщил телеканал Nine News.

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В новом отчете Австралийской комиссии по энергетическому рынку прогнозируется, что к июню 2024 года цены, вероятно, будут ниже 26% за киловатт-час. Таким образом, цены будт находится на самом низком уровне с 2017 года и снизятся на шесть процентов по сравнению с сегодняшней ценой.

«Теперь мы можем смотреть в достаточно отдаленное будущее и быть уверенными в том, что цены на электроэнергию, оплачиваемые потребителями, будут продолжать снижаться в течение следующих трех лет, несмотря на поэтапный отказ от электростанции Liddell в 2022 и 2023 годах, одной из крупнейших угольных электростанций», — отметила в отчете председатель комиссии Анна Коллиер.