Салоники, Греция, , 11:29 — REGNUM Совет апелляционных судей в греческом городе Салоники одобрил экстрадицию во Францию 35-летнего гражданина Греции по обвинению в причастности к наркобизнесу. Об этом сообщает AMNA 24 ноября.

Под арестом Pixabay.com

Дело касается перевозки на паруснике 1,7 тонны наркотиков из Латинской Америки на южное побережье Франции в июне 2017 года.

Этот человек был арестован в Салониках в октябре по выданному Францией ордеру на арест после того, как на него указал один из допрошенных по этому делу. В общей сложности по этому делу было арестовано 11 человек нескольких национальностей. По данным французских властей, тот же картель пытался завести в Европу большие партии запрещенных препаратов в 2016 и 2018 годах.

После одобрения судьями экстрадиции мужчина подал апелляцию, его дело будет рассмотрено Верховным судом Греции. Сейчас он остается под стражей.