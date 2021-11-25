Канберра, 25 ноября, 2021, 11:21 — ИА Регнум. Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон в ходе парламентского часа заявил, что бывшего премьер-министра штата Новый Южный Уэльс Глэдис Береджиклян «уничтожили» после того, как она оказалась втянутой в скандальное расследование, проводимое Независимой комиссией по борьбе с коррупцией. Об этом 25 ноября сообщил телеканал Nine News.

Pm.gov.au Скотт Моррисон

Во время своего выступления в парламенте Моррисон также сравнил действия комиссии с «бесчестным судом». Лидер оппозиции Энтони Альбаниз спросил премьер-министра страны, почему он не принял меры для создания федеральной комиссии по борьбе с коррупцией. В своем ответе Моррисон осудил «позорные нападения» на Береджиклян.

Ранее в отношении экс-премьер-министра Нового Южного Уэльса было начато расследование по факту ее любовных отношений с опальным политиком Дэрилом Магуайром. Сейчас члены антикоррупционной комиссии пытаются установить, настаивала ли Береджиклян на финансировании проектов Магуайра в его родном городе Вагга-Вагга, основываясь на личных с ним отношениях.