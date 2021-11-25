Канберра, 25 ноября, 2021, 11:19 — ИА Регнум. Австралия отправит десятки своих военных на Соломоновы острова по запросу правительства страны после того, как протесты в столице Хониары переросли в массовые беспорядки. Об этом 25 ноября в ходе пресс-конференции сообщил премьер-министр Австралии Скотт Моррисон, передает телеканал Nine News.

Австралийский солдат

Премьер-министр Моррисон объявил, что 23 офицера будут отправлены на острова немедленно, а еще 43 военнослужащих прибудут 26 ноября.

«Наша цель здесь заключается в обеспечении стабильности и безопасности», — подчеркнул Моррисон, добавив, что Австралия не будет вмешиваться во внутренние проблемы своего тихоокеанского соседа.

По сообщениям СМИ, демонстранты с самого густонаселенного острова страны, Малаита, приехали в столицу и требуют отставки премьер-министра Соломоновых Островов Монассе Согаваре.