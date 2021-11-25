Кабул, , 11:17 — REGNUM В своем заявлении Amnesty International, ссылаясь на экономический кризис в Афганистане, призвала международное сообщество снять финансовые ограничения с Кабула.

В заявлении Amnesty International говорится, что международное сообщество должно немедленно снять финансовые ограничения, наложенные на Афганистан, поскольку они препятствуют доставке продуктов питания предоставлению медицинских и других основных услуг, и ставят под угрозу жизни миллионов людей.

В заявлении говорится: «Приостановка международной помощи, замораживание активов афганского правительства, а также международные санкции против Талибана (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ввергли страну в полномасштабный экономический кризис.

Amnesty International также цитирует отчет ООН, в котором говорится, что 22,8 миллиона афганцев, или более половины населения страны, в настоящее время серьезно недоедают или голодают, и, по крайней мере, один миллион детей недоедают.

По оценкам ООН, для предотвращения катастрофы требуется более 200 миллионов долларов в месяц в виде гуманитарной помощи.

Несколько дней назад ООН выпустила срочное предупреждение о том, что, если не будут приняты меры для поддержки банков Афганистана, финансовая система страны рухнет в течение месяца.

Сухейль Шахин, представитель талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Катаре, заявил «Анатолийскому агентству», что Запад сознательно разжигает экономический кризис в Афганистане.

Ранее исполняющий обязанности министра иностранных дел Талибана (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Амир Хан Моттаки написал письмо членам Конгресса, назвав замораживание афганских активов нелогичной мерой, заявив, что это не только не решит проблем, но и не отвечает желаниям американского народа.