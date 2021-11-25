Минск, , 11:17 — REGNUM В национальном аэропорту Белоруссии почти 200 беженцев ожидают вылета в Ирак. Об этом 25 ноября государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович.

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Следите за развитием событий в трансляции: «Обострение на границе Белоруссии и Польши: мигранты рвутся в ЕС —трансляция»

По его словам, иракский эвакуационный рейс в Минск до сих пор не прибыл.

«По нашей информации, сегодня должен был быть эвакуационный рейс из Ирака для возвращения этих беженцев, которые пожелали вернуться домой. Рейс по каким-то причинам сегодня не состоялся», — цитирует агентство БелТА Вольфовича.

Госсекретарь также подчеркнул, что со стороны Евросоюза для разрешения миграционного кризиса «никаких мер не предпринимается».

Напомним, граждан Ирака, которые пытались через границу с Польшей попасть в ЕС, 25 ноября с территории Белоруссии должен был вывезти самолёт компании Iraqi Airways. Однако рейс был отменён.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Ирака заявляли о готовности организовать рейсы в Белоруссию, чтобы вывезти мигрантов с белорусско-польской границы на Родину.