Ташкент, 25 ноября, 2021, 11:16 — ИА Регнум. Первый поезд «Агроэкспресс» прибыл из России в Узбекистан. Об этом 25 ноября сообщает пресс-служба АО «Узбекские железные дороги».

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Как отметили в компании, поезд предназначен для регулярной и быстрой доставки сельхозпродукции и продовольственных товаров между Россией и Узбекистаном.

«Запуск пилотной контейнерной партии агропромышленного комплекса дал возможность протестировать прохождение границ и таможенных процедур, качество сохранности грузов в пути следования и показал возможности упрощения и улучшения процесса доставки грузов к следующим запуску», — цитирует пресс-служба слова первого заместителя начальника Главного управления развития логистики и цифровизации АО «Узбекистон темир йуллари» Рустама Мухамедова.

Проект «Агроэкспресс» реализован в рамках расширения двустороннего сотрудничества между Узбекистаном и РФ, в целях развития логистических коридоров.

В сообщении говорится, что данный проект синтегрировал работу железных дорог Узбекистана, Казахстана и России.

«Прибывший груз проследовал в рефрижераторных контейнерах от станции погрузки ЦНА (Юго-Восточная железная дорога РФ) до станции Сергели (АО «Узбекистон темир йуллари») транзитом через Казахстан», — отметили в пресс-службе.