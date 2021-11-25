Москва, 25 ноября, 2021, 11:16 — ИА Регнум. Товарооборот между Москвой и Германией в январе-августе 2021 года составил 19,9 млрд долларов, что на 60% больше аналогичного периода аналогичного периода 2020 года. Об этом 25 ноября сообщил вице-мэр столицы Владимир Ефимов.

Андрей Алексеев ИА Красная Весна Германия

При этом особенно вырос экспорт из Москвы. Он составил 11,5 млрд долларов, увеличившись на 93,5%. Импорт за тот же период вырос на 29%, достигнув 8,4 млрд долларов.

«Сегодня Германия остается одним из крупнейших иностранных инвесторов Москвы: по данным Центробанка на 1 апреля 2021 года накопленные прямые инвестиции Федеративной Республики в Москве достигли 7,8 млрд долларов США. За год их объем увеличился примерно на 0,4 млрд долларов», — рассказал Ефимов.

Заместитель мэра отметил, что в столице России есть много примеров локализации германского бизнеса. К примеру, есть производства Symrise Rogovo, VEKA Rus, NSH Group, а Siemens обслуживает поезда «Ласточка» для МЦК в одном из депо. Открыты представительства Bayer, Bautex, Henkel Rus, Profine RUS. В индустриальном парке «Индиго» в Новой Москве работают сразу несколько предприятий из ФРГ. В ОЭЗ «Технополис «Москва» локализована компания Merck.