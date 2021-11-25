Москва, 25 ноября, 2021, 11:15 — ИА Регнум. Сегодня, 25 ноября, президент России Владимир Путин поздравил Арбитражный суд города Москвы с 85-летием со дня создания, сообщается на сайте Кремля.

Costa Kat Арбитражный суд Москвы

Президент подчеркнул, что Арбитражный суд с активной позицией в вопросах стабильности правоприменения арбитражного законодательства внёс значимый вклад в развитие цивилизованных экономических отношений.

«Приверженность принципам законности, объективности и беспристрастности будут способствовать росту авторитета и доверия к судебной власти со стороны общества и бизнеса», — отметил Путин и пожелал коллективу успехов.

ИА REGNUM ранее сообщало, Арбитражный суд Москвы признал штраф в размере 1,3 млрд рублей, наложенный на сервис Booking.com за злоупотребление доминирующим положением на российском рынке, законным.

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