Минск, , 11:14 — REGNUM В Белоруссии в 2021 году было задержано свыше 11,5 тыс. нелегальных мигрантов, около 5 тыс. отправлены за пределы страны. Об этом 25 ноября сообщил государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович.

Мигранты Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Только за этот год у нас задержано свыше 11,5 тыс. нелегальных мигрантов. Около 5 тыс. отправлены за пределы страны и привлечены к различным видам ответственности», — цитирует его БелТА.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале ноября большая группа мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки собралась у границы с Польшей на территории Белоруссии. Мигранты разбили там палаточный городок, требуя от польской стороны пропустить их в ЕС, чтобы получить там убежище.