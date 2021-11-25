Биробиджан, 25 ноября, 2021, 11:22 — ИА Регнум. В Еврейской автономии мужчину признали виновным в том, что он напал на сотрудника полиции. Его приговорили к двум годам заключения в колонии строгого режима, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 25 ноября в пресс-службе прокуратуры региона.

02.мвд.рф Подозреваемый в нападении на сотруднику полиции

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Житель Облученского района уже был неоднократно судим. На полицейского он напал, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Находясь в кабинете районного отдела полиции, мужчина несколько раз ударил сотрудника полиции кулаком в лицо. Нападение произошло в тот момент, когда правоохранитель оформлял протокол об административном правонарушении.

Нападавшего признали виновным по статье 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей). Он приговорен к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Свою вину мужчина не признал, заявив, что его оговорили.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале ноября в Тюмени был вынесен вердикт по делу о нападении на полицейского 31-летнего гражданина Таджикистана. Мужчина ударил сотрудника правоохранительных органов электрошокером по голове. Мужчину приговорили к четырём годам заключения в колонии строгого режима.