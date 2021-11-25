Ярославль, , 11:12 — REGNUM Станция очистки фильтрата (жидкость, образующаяся в результате разложения отходов) на ярославском полигоне «Скоково» так и не заработала. Такой вывод можно сделать из ответа регионального управления Роспотребнадзора общественнице Елене Богдановой.

Станция очистки фильтрата на полигоне «Скоково» Yarregion.ru

Богданова написала запрос о качестве воды в реке Нора, которая берет начало в районе полигона. Ведомство ответило, что река «не используется для водопользования населения», поэтому контроль за качеством воды там не ведётся. Также Роспотребнадзор сообщил, что в мае 2021 года проводил проверку на полигоне.

«Управлением в мае 2021 года в отношении АО «Скоково» была проведена плановая проверка, в холе которой было установлено, что на полигоне твердых коммунальных отходов принята схема рециркуляции фильтрата (фильтрат собирается и возвращается на тело полигона), выпуск в реку Нора на момент проведения проверки не осуществлялся. В 2020 году были произведены пуско-наладочные работы по запуску станции очистки фильтрата, по результатам которых станция была законсервирована», — сообщили Елене Богдановой в управлении Роспотребнадзора по Ярославской области.

Напомним, решить проблему фильтрата на полигоне «Скоково» правительство области обещало после скандала с ввозом мусора из Москвы в 2018 году. Деньги на модернизацию полигона выделило правительство столицы. После долгих обсуждений с общественностью было решено установить станцию очистки фильтрата. Осенью 2020 году в правительстве заявили, что станция заработала и удаляет 99,9% загрязнителей.

Однако общественники обратили внимание, что вода в реке Норе всё так же продолжает темнеть после дождей.

Стоит отметить, что региональные власти так ни разу и не пригласили журналистов посмотреть на работу станции очистки фильтрата, о которой говорили много раз.

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