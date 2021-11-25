Станция очистки фильтрата на ярославском полигоне ТКО законсервирована
Ярославль, 25 ноября, 2021, 11:12 — ИА Регнум. Станция очистки фильтрата (жидкость, образующаяся в результате разложения отходов) на ярославском полигоне «Скоково» так и не заработала. Такой вывод можно сделать из ответа регионального управления Роспотребнадзора общественнице Елене Богдановой.
Богданова написала запрос о качестве воды в реке Нора, которая берет начало в районе полигона. Ведомство ответило, что река «не используется для водопользования населения», поэтому контроль за качеством воды там не ведётся. Также Роспотребнадзор сообщил, что в мае 2021 года проводил проверку на полигоне.
Напомним, решить проблему фильтрата на полигоне «Скоково» правительство области обещало после скандала с ввозом мусора из Москвы в 2018 году. Деньги на модернизацию полигона выделило правительство столицы. После долгих обсуждений с общественностью было решено установить станцию очистки фильтрата. Осенью 2020 году в правительстве заявили, что станция заработала и удаляет 99,9% загрязнителей.
Однако общественники обратили внимание, что вода в реке Норе всё так же продолжает темнеть после дождей.
Стоит отметить, что региональные власти так ни разу и не пригласили журналистов посмотреть на работу станции очистки фильтрата, о которой говорили много раз.