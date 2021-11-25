Токио, , 11:12 — REGNUM Парк аттракционов Super Nintendo World временно приостановил работу из-за пожара. Об этом 25 ноября сообщает Eurogamer.

Пожар Pixabay.com

Возгорание случилось на крыше закрытой секции аттракциона «Приключение Йоши». Экстренные службы успели оперативно прибыть на место, и никто из персонала и посетителей не пострадал.

Напомним, что Super Nintendo World — это парк аттракционов, посвящённый видеоиграм от японской компании Nintendo. Он располагается на территории Universal Studios Japan.

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