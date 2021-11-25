Токио, 25 ноября, 2021, 11:12 — ИА Регнум. Парк аттракционов Super Nintendo World временно приостановил работу из-за пожара. Об этом 25 ноября сообщает Eurogamer.

Pixabay.com Пожар

Возгорание случилось на крыше закрытой секции аттракциона «Приключение Йоши». Экстренные службы успели оперативно прибыть на место, и никто из персонала и посетителей не пострадал.

Напомним, что Super Nintendo World — это парк аттракционов, посвящённый видеоиграм от японской компании Nintendo. Он располагается на территории Universal Studios Japan.