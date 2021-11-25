Лион, Франция, , 11:11 — REGNUM Новым президентом Интерпола был избран генерал из ОАЭ Ахмад Насер ар-Раиси. Об этом 25 ноября сообщает организации на своей странице в соцсети Twitter.

Эмблема Интерпола Interpol.int

«Господин Ахмад Насер ар-Раиси из Объединенных Арабских Эмиратов был избран на пост президента», — говорится в сообщении.

Также в нем напоминается, что новый глава Интерпола избран на четырехлетний срок.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 ноября руководитель белорусского национального бюро Интерпола Дмитрий Медведев заявил, что экс-кандидат в президенты Белоруссии (кампания 2020 года) Светлана Тихановская не будет объявлена в международный розыск по запросу официального Минска.