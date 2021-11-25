Кемерово, , 11:11 — REGNUM Состоялось совещание по видеосвязи губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева с врио главы МЧС Александром Чуприяном. Об этом сообщил телеграм-канал «Цивилёв. Live».

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По официальным данным, в шахте работают 19 отделений спасателей, которые проверяют все выработки (154 человека личного состава), на поверхности 30 единиц техники.

«Все оставшиеся горняки предположительно находятся в двух дальних штреках, связи с ними пока нет. Из 40 км участков горных выработок обследовано 18 км. Газовая обстановка на обследованных участках неопасная, задымленность слабая», — говорится в сообщении.

Отмечается, что развёрнуты все имеющиеся спасательные средства в регионе.