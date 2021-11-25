Кострома, 25 ноября 2021, 11:19 — REGNUM Военная прокуратура Костромского гарнизона подала в суд на руководство военного госпиталя на улице Никитской в Костроме. Об этом со ссылкой на материалы Свердловского районного суда сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Прокурор просит закрыть здания главного и инфекционного корпусов, пищеблока и лаборатории госпиталя из-за их плачевного состояния. По мнению надзорного органа, лечить и принимать граждан в госпитале опасно — фундамент и цоколь построек разрушен, в помещениях обрушивается штукатурка, имеются трещины в несущих стенах.
Иск прокуратуры принят к производству, первое заседание по этому делу состоится 29 ноября 2021 года.
Справка: военный госпиталь принимает служащих из всех военных частей, находящихся на территории Костромской области, а также занимается оказанием помощи военным пенсионерам.
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