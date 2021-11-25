Кострома, , 11:19 — REGNUM Военная прокуратура Костромского гарнизона подала в суд на руководство военного госпиталя на улице Никитской в Костроме. Об этом со ссылкой на материалы Свердловского районного суда сообщает корреспондент ИА REGNUM.

422 военный госпиталь Министерства обороны Российской Федерации в Костроме Https://sc.mil.ru

Прокурор просит закрыть здания главного и инфекционного корпусов, пищеблока и лаборатории госпиталя из-за их плачевного состояния. По мнению надзорного органа, лечить и принимать граждан в госпитале опасно — фундамент и цоколь построек разрушен, в помещениях обрушивается штукатурка, имеются трещины в несущих стенах.

«Имеющееся техническое состояние зданий создает опасность причинения вреда неограниченному кругу лиц по причине возможного обрушения» , — говорится в материалах проверки.

Иск прокуратуры принят к производству, первое заседание по этому делу состоится 29 ноября 2021 года.

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