Шри-Джаяварденепура-Котте, 25 ноября, 2021, 11:28 — ИА Регнум. Третью прививку от коронавируса смогут сделать все жители Шри-Ланки старше 20 лет. Разрешение на это дало министерство здравоохранения островной республики, сообщает 25 ноября газета Daily Mirror.

(сс) David Stanley Коломбо. Шри-Ланка

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Министр здравоохранения Кехелий Рамбуквелла заявил, что все взрослые жители начнут получать третью дозу вакцин, когда к этому будут готовы медицинские учреждения. Кроме того, власти намерены на следующей неделе частично смягчить ограничения, связанные с пандемией.

Так, на Шри-Ланке разрешат посещать кинотеатры и рестораны, проводить массовые мероприятия и заселяться в гостиницы при соблюдении строгих санитарных правил. Полный курс вакцинации на острове прошли около половины жителей.

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