Вашингтон, , 11:08 — REGNUM Приключенческая игра Life is Strange: True Colors получила дату релиза на гибридной консоли Nintendo Switch. Об этом 25 ноября пишет издание Eurogamer.

Life is Strange: True colors Скриншот с YouTube

Игра выйдет на Switch 7 декабря 2021 года. Физическая версия на картриджах станет доступна с 28 февраля 2022 года.

Напомним, что изначально Switch-версия Life is Strange: True Colors должна была выйти ещё в сентябре 2021 года. Однако разработчики отложили релиз, чтобы доработать проект.

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