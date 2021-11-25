Вашингтон, 25 ноября, 2021, 11:08 — ИА Регнум. Приключенческая игра Life is Strange: True Colors получила дату релиза на гибридной консоли Nintendo Switch. Об этом 25 ноября пишет издание Eurogamer.

Скриншот с YouTube Life is Strange: True colors

Игра выйдет на Switch 7 декабря 2021 года. Физическая версия на картриджах станет доступна с 28 февраля 2022 года.

Напомним, что изначально Switch-версия Life is Strange: True Colors должна была выйти ещё в сентябре 2021 года. Однако разработчики отложили релиз, чтобы доработать проект.