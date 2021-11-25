Уфа, , 11:09 — REGNUM Снегопады надвигаются на Башкирию. Об этом 25 ноября сообщает пресс-служба ГИБДД по региону.

Метель ГУ МЧС РФ по Кемеровской области

Сотрудники ГИБДД призывают жителей при ухудшении погодных условий воздержаться от поездок.

Согласно данным Башкирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 26 ноября в регионе ожидается снег, метель, гололед, на дорогах гололедица и снежный накат, местами сильный ветер. Столбик термометра в республике ночью может опуститься до — 16 °C, днем может потеплеть до 0 °C.

27 ноября в республике может пройти небольшой мокрый снег, ожидается гололед. Ночью может похолодать до — 13 °C, днем температура воздуха может подняться до 0 °C.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Уфе из-за схода снега с крыши дома пострадала девушка.