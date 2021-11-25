Москва, , 11:07 — REGNUM Стабилизация экономической активности в III квартале вполне закономерна и даже благотворна. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 ноября заявил научный сотрудник Института «Центр развития» ВШЭ Николай Кондрашов. Так он прокомментировал данные Счетной палаты РФ о том, что в стране замедляются темпы восстановления экономики.

Рост

«В III квартале ВВП России осталось на уровне II квартала. Это было обусловлено преимущественно тремя факторами. Во-первых, во II квартале был очевиден перегрев экономики: склонность населения к потреблению зашкаливала, все ключевые сектора экономики росли слишком быстро, — сказал Кондрашов. — Уже по итогу статистики за первое полугодие Институт «Центр развития» говорил о том, что закрепление достигнутых уровней или даже коррекция почти неизбежны. Во-вторых, случилась новая, и очень мощная, волна коронавируса. В-третьих, Банк России продолжил повышать ключевую ставку, что в тех условиях очень благотворно повлияло на состояние экономики: инфляция зашкаливала уже тогда, и нужно было ее понижать, а экономическая активность была на необоснованно высоком уровне».

Как полагает Кондрашов, стабилизация экономической активности в III квартале вполне закономерна и даже благотворна, так как это хорошо влияет на устойчивость состояния российской экономики. По его словам, нужно заботиться не о кратковременном ускорении экономического роста, а о долгосрочном.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что поставленные Минфином задачи относительно ближайшего будущего экономики России не предусматривают её развития в необходимых масштабах.

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