Тбилиси, 25 ноября, 2021, 11:04 — ИА Регнум. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, переведённый из тюрьмы в военный госпиталь в Гори, не согласен с заявлением своего сына Эдуарда Саакашвили о том, что в оппозиции желают смерти экс-президенту. Об этом адвокат бывшего лидера Ника Гварамия сообщил журналистам.

(сс) thierry ehrmann Михаил Саакашвили

«Саакашвили попросил меня сказать по поводу интервью, в котором его сын сказал, будто некоторые люди хотели бы его смерти, — заявил Гварамия. — Сам же он так не считает и не видит людей, которые допускали бы какую-то выгоду ценой его смерти».

По словам адвоката, экс-президент подчеркнул, что его сын является совершеннолетним и делает выводы самостоятельно. При этом Саакашвили рад, что его сын заявил о собственном мнении в интервью, хоть оно и расходится с мнением отца.

Напомним, ранее Эдуард Саакашвили заявил, что его «тревожат» заявления некоторых оппозиционных политиков, что в случае смерти экс-президента накал политической борьбы будет гораздо сильней. У сына политика сложилось впечатление, что некоторым оппозиционерам мёртвый Михаил Саакашвили «нужней», чем живой.