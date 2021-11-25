Вашингтон, 25 ноября, 2021, 11:43 — ИА Регнум. Universal Pictures опубликовала трейлер мультфильма «Зверопой 2». Ролик доступен с 24 ноября на официальном YouTube-канале российского подразделения компании.

Кадр из мультфильма «Зверопой 2» Кадр из мультфильма «Зверопой 2»

В трейлере герои мультфильма пытаются запустить собственное шоу. Для этого им необходимо научиться быть актёрами и танцевать, однако не у всех животных это получается сразу.

Добавим, что премьера «Зверопоя 2» состоится 23 декабря 2021 года. Спустя пять лет после выхода оригинального мультфильма.