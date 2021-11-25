Вашингтон, 25 ноября, 2021, 11:02 — ИА Регнум. В настоящее время возрастает угроза атаки электромагнитным импульсом (ЭМИ) «со стороны Китая, Северной Кореи или других противников» Вашингтона на электросети США и другую ключевую инфраструктуру, которые остаются уязвимыми. Об этом предупредили эксперты, на которых ссылается The Washington Times.

Электрические провода

Специалисты отмечают, что атака с использованием электромагнитных волн может вывести из строя системы связи, водоснабжения и канализации, транспортные системы, розничную торговлю.

Действительно, американские ученые и законодатели десятилетиями предупреждали, что инфраструктура США, особенно система электросетей, очень уязвима для электромагнитных помех, отмечает издание. Специалисты предупреждают, что огромные участки инфраструктуры недостаточно защищены от такой атаки, несмотря на широкое согласие с важностью этой проблемы и наличием технологий для её решения.

Теперь же опасность возросла. Эксперты напомнили об испытаниях нового гиперзвукового оружия, которые недавно провёл Китай. По их мнению, теперь у КНР будет возможность с помощью нового оружия победить США, отключив их надолго от электричества, оборвав системы поставки продуктов и воды, нарушив коммуникацию между военными.»Есть реальная угроза того, что войну можно будет выиграть одним ударом с помощью электромагнитной атаки», — поясняет бывший сотрудник ЦРУ Питер Винсент Прай.»Атакуя технологическую ахиллесову пяту такой страны, как Соединённые Штаты, вы могли бы поставить нас на колени, и вам даже не пришлось бы сражаться с морской пехотой, военно-морским флотом или военно-воздушными силами, и выиграть войну за 24 часа одним ударом — комбинированной кибератакой с электромагнитным ударом», — добавил он.