Чита, , 11:01 — REGNUM Следователи организовали проверку по факту гибели двух мужчин в Чите. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону, сообщение об обнаружении тел в сгоревшем доме поступило около 5 часов утра 25 ноября.

Пожар в Чите Следственное управление СКР по Забайкальскому краю

Пожар произошёл в частном доме по улице Алданской. По предварительным данным, в доме проживали 67-летний мужчина с 29-летним сыном, тела которых были найдены при тушении возгорания.

«Внешним осмотром признаков насильственной смерти не обнаружено. Следователи назначили судебно-медицинские экспертизы для установления причин смерти. Также назначена пожарно-техническая экспертиза для установления источника и причины возгорания», — отметили в управлении.

Предположительно, мужчины погибли от отравления продуктами горения в результате пожара.

Как сообщало ИА REGNUM, причиной пожара могла стать неисправность кустарного обогревателя. Кроме того, по словам соседей погибших, мужчины часто злоупотребляли алкоголем.

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