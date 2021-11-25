Москва, , 11:01 — REGNUM В деле депутата Госдумы Валерия Рашкина (КПРФ) отсутствует политический компонент. Как передает корреспондент ИА REGNUM 25 ноября, об этом заявил глава комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов («Единая Россия»).

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«В деле отсутствует всякий политический компонент. Сейчас в принципе стали гораздо более эффективно расследоваться уголовное дела в отношении браконьеров, в отношении высокопоставленных браконьеров, чиновников, депутатов», — отметил Бурматов.

Ранее комиссия Госдумы по мандатным вопросам поддержала представление генпрокурора, а отношении Рашкина, который обвиняется в незаконной охоте.

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