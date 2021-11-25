Краснодар, , 10:59 — REGNUM «Прямую линию» с жителями Краснодарского края проведёт губернатор Вениамин Кондратьев 1 декабря, сообщили в пресс-службе администрации региона.

Вениамин Кондратьев Kremlin.ru

«Прямая линия» с кубанским губернатором состоится в первый раз, её проведут в рамках исполнения поручений президента России Владимира Путина.