Краснодар, 25 ноября, 2021, 10:59 — ИА Регнум. «Прямую линию» с жителями Краснодарского края проведёт губернатор Вениамин Кондратьев 1 декабря, сообщили в пресс-службе администрации региона.

Kremlin.ru
Вениамин Кондратьев

«Прямая линия» с кубанским губернатором состоится в первый раз, её проведут в рамках исполнения поручений президента России Владимира Путина.

«Прямая линия» будет транслироваться в эфире телеканала «Кубань24». Вопросы от жителей уже принимает Центр управления регионом Краснодарского края — по многоканальному телефону администрации Краснодарского края +7 (861) 268-60-44 (как через оператора, так и через автоответчик), личным сообщением в аккаунты в социальных сетях, в мессенджерах WhatsApp и Telegram на специальный номер +7 (928) 421-57-60. Во все аккаунты социальных сетей и в мессенджеры можно отправить как текстовый вопрос, так и аудио либо видеосообщение.