Губернатор Краснодарского края проведёт «прямую линию»
Краснодар, 25 ноября, 2021, 10:59 — ИА Регнум. «Прямую линию» с жителями Краснодарского края проведёт губернатор Вениамин Кондратьев 1 декабря, сообщили в пресс-службе администрации региона.
«Прямая линия» с кубанским губернатором состоится в первый раз, её проведут в рамках исполнения поручений президента России Владимира Путина.
«Прямая линия» будет транслироваться в эфире телеканала «Кубань24». Вопросы от жителей уже принимает Центр управления регионом Краснодарского края — по многоканальному телефону администрации Краснодарского края