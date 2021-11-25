Чхольвон, Южная Корея, 25 ноября, 2021, 11:00 — ИА Регнум. В ходе раскопок в районе демилитаризованной зоны (ДМЗ) военнослужащие Южной Кореи обнаружили десятки фрагментов тел солдат, погибших на Корейской войне (1950−1953 гг). Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства обороны страны.

Rishabh Tatiraju Демилитаризованная зона на границе КНДР и Южной Кореи

Согласно опубликованным данным, в ходе раскопок на высоте Пэкмагочжи в уезде Чхольвон провинции Канвондо, начавшиеся в сентябре текущего года, военным удалось обнаружить 37 фрагментов тел и 8262 предмета.

Министр обороны Южной Кореи Со Ук, посетивший место раскопок 24 ноября, пообещал сделать всё возможное для того, чтобы найти останки всех солдат, погибших в кровопролитном сражении при Пэкмагочжи.

Он также упомянул межкорейское соглашение о сотрудничестве в военной области от 19 сентября 2018 года и выразил надежду на то, что Юг и Север приступят к реализации пункта о совместных раскопках.

На высоте Пэкмагочжи с 6 по 15 октября 1952 года велись ожесточённые бои, в результате которых погибли и пропали без вести порядка 960 военнослужащих. Среди них были не только южнокорейские военные, но и солдаты из США, Бельгии и Люксембурга.