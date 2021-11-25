Пекин, , 10:58 — REGNUM Встреча министров иностранных дел России, Китая и Индии пройдет 26 ноября в формате видеосвязи. Об этом 25 ноября сообщил на брифинге официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

Чжао Лицзянь China News Service

«Министр иностранных дел Китая Ван И 26 ноября примет участие во встрече глав внешнеполитических ведомств России, КНР и Индии, которая пройдет в формате видеоконференции», — сказал он.

При этом Чжао Лицзянь не уточнил каких-либо других подробностей предстоящей встречи глав МИД трех стран.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 ноября министр обороны Китая Вэй Фэнхэ заявил, что агрессивные действия, предпринимаемые США против России, точно также характерны и для политики Вашингтона в отношении Китая, поэтому РФ и КНР совместно противостоят американской военной угрозе.