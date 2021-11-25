Москва, , 10:58 — REGNUM Инфляция, которая растет в РФ в 2021 году, всё сильнее пугает рядового потребителя. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 ноября заявил руководитель департамента страхования и экономики социальной сферы финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов.

Инфляция Дарья Антонова © ИА REGNUM

«В России последний год растет инфляция, значительно подорожали стройматериалы и продовольствие, что заметно для рядового потребителя и часто пугает его. Это, в свою очередь, актуализирует старый постсоветский вариант сбережения средств от инфляции — покупку валюты, — сказал Цыганов. — Значительно чаще выбирают доллары и евро, чем иные валюты. В первую очередь — доллары, так как ставки по ним обычно хоть немного, но выше. Риски валютных вкладов связаны как с внешними для России рисками в США и Евросоюзе, усилением инфляции, так и внутрироссийскими рисками усиления регулирования, которое делает такие депозиты всё менее удобными для коммерческих банков».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее заведующий кафедрой финансовых рынков РЭУ им. Г.В. Плеханова Константин Ордов заявил, что доллар и евро уже перестали быть однозначно безрисковыми валютами.

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