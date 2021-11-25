Москва, 25 ноября, 2021, 10:58 — ИА Регнум. Сегодня, 25 ноября, российская валюта на утренних торгах демонстрирует позитивную динамику, прибавляя 0,4%, наконец-то «показывая оскал» отметке 75,00 за американский доллар и хоть немного отыгрывая двухпроцентное падение с начала этой недели, заявил корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик компании Forex Optimum Александр Розман.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

«Нужно сказать, что момент для ответной атаки, рублем выбран идеально. В США 25 ноября биржевые площадки закрыты, американцы отмечают День благодарения, а значит объем торгов будет снижен и российским инвесторам будет гораздо проще двигать курс в «нужную» сторону.

В ближайшие два дня, «нужной» стороной, можно считать район отметок 74,20−74,50 за доллар США.

Во-первых, потому что цены на нефть держатся выше $80,00 за баррель Brent, благодаря слухам о нежелании России и Саудовской Аравии повышать добычу на 400 тыс. б/с в декабре, из-за товарных интервенций США, Японии, Индии и других стран.

Во-вторых, благодаря позитивной динамике на фондовых площадках, где сегодня, 25 ноября, растут индексы и в Азии (японский Nikkei 225 +0,67%, гонконгский Hang Seng +0,2%), и в Европе (немецкий DAX +0,2%, британский FTSE 100 +0,3%) и наконец в России, индекс РТС прибавляет более 1,0%, а индекс Мосбиржи растет на 0,7%.

Важных событий, которые могли бы изменить столь благоприятную для рубля картину, сегодня, 25 ноября, не ожидается.

Технические факторы также поддерживают коррекционный рост российской валюты, так что до конца недели у нее есть все шансы немного восстановиться к 74,20−74,50 руб./доллар», — считает эксперт.

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