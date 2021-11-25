Вашингтон, , 10:57 — REGNUM Ракетный эсминец Военно-морских сил Соединенных Штатов Arleigh Burke направляется в Чёрное море для участия в операциях с партнерами по Североатлантическому альянсу, сообщается в Twitter Шестого флота ВМС США.

USS Arleigh Burke Navy.mil

«Эсминец ВМС США Arleigh Burke (DDG-51) начал переход в северном направлении в Черное море для проведения операций с союзниками и партнерами по НАТО в регионе», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов сообщил, что наращивание военной активности США в Чёрном море нацелены на то, чтобы устроить конфликт между Россией и Европой.

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