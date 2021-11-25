Токио, 25 ноября, 2021, 10:55 — ИА Регнум. Спортивная игра Mario Golf: Super Rush получила финальное контентное обновление. Об этом 25 ноября пишет издание Eurogamer.

Марио — герой игр-платформеров

Обновление добавило в игру двух новых персонажей (Скромнягу и Егозу), два игровых поля, а также уникальный режим Target Golf. Как пишет Eurogamer, Nintendo в дальнейшем не планирует выпускать новый контент для Mario Golf: Super Rush.

Напомним, что релиз игры состоялся 25 июня 2021 года. Она получила высокие оценки как от геймеров, так и от критиков.