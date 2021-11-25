Красноярск, 25 ноября, 2021, 10:54 — ИА Регнум. В Красноярском крае за последние сутки выявили 708 (темп прироста 0,5%) случаев заражения новым коронавирусом, общее число случаев инфицирования SARS-CoV-2 в регионе за весь период эпидемии достигло 149 089. Об этом 25 ноября сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

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В регионе по суточным заражениям лидируют город Назарово и Емельяновский район.

Из 708 случаев заражения в краевой столице было зафиксировано 174 (темп прироста 0,4%), в Назарово — 54 (2,0%), в Норильске — 49 (0,7%), в Минусинске — 29 (0,5%), в Дивногорске — 27 (0,9%), в Бородино — 20 (1,1%), в Канске — 19 (0,3%), в Ачинске — 15 (0,2%). В районах края больше всего инфицированных выявлено в Емельяновском — 28 (0,8%), Богучанском — 21 (0,7%), Тасеевском — 19 (2,2%), Рыбинском — 18 (0,8%), Партизанском — 17 (3,8%) и Пировском — 16 (3,3%).

За последние сутки в Красноярском крае под медицинское наблюдение взято 4417 человек, снято с наблюдения — 4436. Всего на дому в связи с коронавирусом наблюдается 55 685 (-19) человек.

За последние сутки в регионе проведено 15 898 тестов на коронавирус, с начала эпидемии — 4 235 908.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в Красноярском крае скончались 33 пациента с коронавирусом.