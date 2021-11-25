Уфа, 25 ноября, 2021, 10:57 — ИА Регнум. Законопроект о бюджете Башкирии принят в первом чтении. Об этом 25 ноября сообщает пресс-служба государственного собрания региона.

Bukvi.ru Бюджет

Сообщается, что депутаты госсобрания Башкирии приняли в первом чтении законопроект «О бюджете Республики Башкортостан на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов».

«Общий объем доходов бюджета на 2022 год прогнозируется в сумме 228,3 млрд рублей. Расходы запланированы в размере 243,3 млрд рублей. Таким образом, дефицит бюджета составит 15 млрд рублей — он в полном объеме обеспечен источниками покрытия», — приводит пресс-служба слова председателя госсобрания региона Константина Толкачева.

Сообщается, что в последующие два года бюджет Башкирии планируется без дефицита.

«Объем расходов точно соотнесен с доходной частью и составит в 2023 году 226,5 млрд рублей, в 2024-м — 238,1 млрд рублей», — пояснил Толкачев.

Отмечается, что основными источниками пополнения республиканского бюджета остаются налог на прибыль организаций, НДФЛ, имущественные налоги, акцизы, а также неналоговые поступления.

Сообщается, что ко второму чтению проекта закона параметры бюджета могут быть скорректированы в большую сторону.

«В настоящее время ведется работа над проектом федерального бюджета. Когда федеральный закон будет принят, мы сможем более точно учесть объем безвозмездных поступлений. Они составляют значительную долю доходов республики. В текущей редакции законопроекта безвозмездные поступления на 2022 год прогнозируются в объеме почти 71 млрд рублей, на 2023−2024 годы — свыше 59 млрд рублей и 58 млрд рублей, соответственно. Ожидаем увеличение этих показателей», — приводит пресс-служба слова Толкачева, который также отметил, что все социальные обязательства перед жителями будут исполнены в полном объеме.

Отмечается, что на социальные нужды пойдут порядка 70% всех расходов бюджета республики.